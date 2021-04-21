Українська
$ 28,01
33,74
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Силовики, газеты Добкина и венки для Терехова: в Харькове пикетируют горсовет (фото и видео)

21 апреля, 10:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Харькове проходит акция протеста сторонников Добкина против Терехова – к горсовету стянули силовиков – подробности пикета

В Харькове возле здания городского совета проходит акция протеста. Большинство участников стоят с символикой Михаила Добкина. Они принесли с собой венки для и.о. мэра Игоря Терехова.

Реклама

Об этом сообщает "Суспильне".

На улице находятся несколько десятков человек. Здание мэрии усиленно охраняют, возле горсовета много правоохранителей в амуниции.

Видео: Веха Харьков

Полицейские авто и силовики стоят вдоль здания.

Реклама

Участники акции стоят с символикой газеты "Время Добкина" и раздают ее прохожим.

В тренде
На Донбассе погиб украинский военный – ранения были несовместимы с жизнью

Также они принесли в горсовет траурные венки и плакаты, направленные против секретаря горсовета Игоря Терехова.

Реклама

Отметим, что сегодня в харьковском горсовете пройдет 4 сессия депутатов.

Напомним, в Харькове пикетировали горсовет, где проходила сессия с новоизбранными депутатами.

Реклама

Кроме того, в мэрии Харькова произошла потасовка после того, как депутат назвал Майдан госпереворотом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков Добкин акция протеста пикет силовики горсовет Игорь Терехов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не могли отвезти на рентген: житель Харькова рассказал, как от ковида умерла его беременная жена
Не могли отвезти на рентген: житель Харькова рассказал, как от ковида умерла его беременная женаХарьков
"Хорошо, что есть Путин": доцент харьковского ВУЗа попала в скандалХарьков
Реанимации переполнены в 113 городах – насколько все плохо с COVID-19
Реанимации переполнены в 113 городах – насколько все плохо с COVID-19Украина
В Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями. Что говорят подозреваемые (видео)
В Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями. Что говорят подозреваемые (видео)Харьков
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)Экономика
В центре Харькова задержали пятерых рэкетиров (новые фото, видео)
В центре Харькова задержали пятерых рэкетиров (новые фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять