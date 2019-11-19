Скандал в Харькове: активисты обвинили врачей в смерти пенсионерки

Дочь умершей заявила, что отказ врачей в госпитализации привел к смерти

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В Харькове вспыхнул скандал, после того, как 77-летняя женщина умерла якобы из-за того, что медики отказали ей в госпитализации – об этом заявила дочь умершей. В свою очередь, врачи 8-й городской больницы рассказали о своей версии происшествия и обвинили родственницу пациентки.

Приняли участие в этих "разборках" и местные активисты, которые занимаются разоблачением халатности и коррупции в медицинских учреждениях, а сам инцидент получил большой резонанс в социальных сетях.

Так, в ходе общения с сотрудницей больницы, которая делала кардиограмму пожилой пациентке, медик начала отталкивать мужчин с камерами, а те отвечали ей угрозами.

"Ты что делаешь, курица! Попробуй меня пальцем только тронуть! Не надо на меня шипеть", – кричали активисты.

Врач же оправдывалась, что дочь умершей пенсионерки Елена Лиманская первой начала их оскорблять в этот день. Женщина в свою очередь продолжала обвинять врача в том, что та не оказала маме срочную медицинскую помощь, что привело к ее смерти.

Медик отказалась представляться и сказала, что будет говорить только в присутствии адвоката. В конце концов она назвалась медсестрой приемного отделения.

После этого активисты отправились в кабинет врача, которая лично отказалась принимать пенсионерку. По ее словам, "по этой женщине не было показаний для госпитализации в кардиологическое отделение", а терапевтическое лечение ей было назначено по ее же просьбе.

"Она не производила впечатление того, что она через два часа умрет", – сказала 75-летний врач.

Главный врач учреждения заявила, что дочь умершей пенсионерки сама виновата в том, что ее мать умерла.

Отметим, что пожилую женщину с тяжелым хроническим заболеванием сердца привезли профильную больницу. Там ее обследовали и приняли решение перевести в другое – многопрофильное учреждение, которое находится в пяти минутах езды.

Дочь пенсионерки, вместо того, чтобы срочно доставить ее в больницу, начала разбираться с врачами, а пенсионерка умерла в многопрофильной больнице через два часа.

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