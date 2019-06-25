Скандал в Харькове: выпускники Академии Нацгвардии сплясали под Газманова

Командующий НГУ назначил расследование

Фото: ANNA-News.

Национальная гвардия проводит служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

"В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни, популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ", – сказано в сообщении.

Ранее в СМИ выложили видеозапись, где видно, как выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры". Видео выложила в соцсети жена одного из выпускников.



Министерство культуры ранее включило российского певца Газманова в перечень деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщалось, в Севастополе правительственный телеканал спутал Росгвардию с Нацгвардией.

Ранее мы рассказывали, что экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров был задержан по подозрению в коррупционных аферах с недвижимостью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал в Харькове: выпускники Академии Нацгвардии сплясали под Газманова". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"