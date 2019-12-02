Скандал в харьковском депо: кондукторов штрафовали за непроданные талоны

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Не продала билеты – докладывай свои деньги. Кондуктор разоблачила руководство. И осталась без работы. Скандал в харьковском депо. Ежедневно работников заставляли продавать не менее семи сотен талонов, или докладывать из собственного кармана.

Этой кучи талонов, которую собрала кондуктор за три месяца до увольнения, хватит, чтобы несколько лет ездить на общественным транспортом.

"Полторы тысячи талонов. Это месячная зарплата. Я бы хотела, чтоб кто-то у меня их купил по 6 гривен", – делится она.

Переселенка с Донбасса Татьяна Марченко в харьковском депо проработала года три. Пока не начала бунтовать против штрафов за непроданные талоны. По словам Татьяны – кондуктор заставляли продавать не менее 700 проездных билетов за смену или покупать их за собственные средства. Очередная беседа с директором закончились для женщины увольнением.

"Дали ему неделю, чтобы он что-то предпринял в работе. А получилось так, что быстренько за 15-ть минут меня уволили", – говорит Татьяна.

Директора трамвайного депо на рабочем месте не оказалось. В городском департаменте инфраструктуры застать его журналистам "Сегодня" также не удалось. Но о штрафах для кондукторов рассказали чиновники. Здесь подразумевается, что наказание существует. И ввели его после внедрения системы электронного билета.

"Проблемы связаны с тем, что водители и контролеры, где с целью наживы, где с целью дискредитации работы указанной системы, предпочитают брать деньги или в полном объеме "на карман", или принимать половину стоимости проезда в ходе заговора с пассажирами. Когда обнаруживают подобные случаи, в качестве штрафа действительно заставляют вносить эти деньги в кассу", – объясняет Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры Харкывського горсовета.

Речь идет о безналичной системе e-ticket. Но Татьяна уверяет, на электронные билеты тоже была своя квота: засчитывали лишь 20-ть поездок с одной смены.

"Когда заезжали в депо там было и 40, и 50 e-ticket. По приказу начальника нашего снимали только 20-ть валидаторов, а 680 ты был обязан положить в кассу денег", – говорит она.

Ко всему прочему, e-ticket заработал в городе с декабре 2017 года. За месяц до этого "Сегодня" рассказывали об аналогичной истории с поборами в троллейбусах.

Тогда на кондуктора Сергея Черного депо даже подало в суд. Мол – он не имел права рассказывать в новостях о штрафах. И добавили к иску детальный финансовый план на каждого работника.

"Скажем, около 20-ти тысяч средняя месячная выручка. Почему они считают, что они могут в суде приобщать эти документы и сообщать, что этот план есть, а кондукторы об этом говорить не могут, и в чем это нарушает права троллейбусного депо, мы добиться так и не смогли", – говорит Владимир Рысенко, адвокат кондуктора.

Сергей Черный выиграл суд и из троллейбусного депо уволился. Сейчас работает кассиром в супермаркете.

Татьяна тоже собирается подавать в суд на депо. Потому что хочет вернуть деньги, отобранные у нее за непроданные талоны. Ведь куча проездных билетов, которая осталась у нее после увольнения, стоит почти 10 тысяч гривен.

Недавно мы писали о том, как в Харькове девушке-кондуктору троллейбуса сделали предложение руки и сердца прямо на рабочем месте – в салоне. По словам очевидцев, жених – ее напарник по смене, водитель. Некоторые пассажиры сразу же поздравили пару.

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