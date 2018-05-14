Скандал в Харьковской области: опекунша бьет сирот, грозит упрятать в психушку и продает их дома

Двое детей сбежали и обратились к волонтерам, а 67-летняя опекунша ежемесячно получает на ребят по 10 тысяч гривен

Бьет, грозит упрятать в психбольницу и продает их дома. Такие ужасы дети рассказывают о своей опекуншу. Двое ребят от нее уже убежали.

Денису 14 лет. После смерти матери он попал в больницу. Здесь его начала посещать Надежда Филипповна. Предложила жить у нее.

"Я сказал: я к вам еду не на все время, а на месяц. Попробовать, как у вас и кто вы. Потом, когда месяц прошел, она подходит и говорит: если ты не останешься со мной, я могу посадить тебя в психбольницу", – признается Денис.

А еще – утверждает Денис – опекунша требовала документы на его дом, чтобы продать. Парень сбежал и обратился к волонтерам. Вслед за ним за помощью пришел еще один приемный сын Надежды Филипповны – 16-летний Сергей.

"Он сказал, мне ничего ему не нужно. Мол, я не буду заходить за вещами, только заберите меня", – рассказывает волонтер Александр Спицын.

Сергей прожил под опекой Надежды 5 лет. Рассказывает: за это время она сменила 8 детей. Все – мальчики-подростки, которых заставляли работать по хозяйству. Воспитывали их сын и внук опекунши.

Об издевательствах над ребят знают едва ли не все их одноклассники.

"Его бьют там, иногда братья над ним некоторые издеваются. Просто даже видео в ютубе снимали и выкладывал", – говорит одноклассник Даниил Герасименко.

А вот в местной соцслужбе претензий к Надежде Филипповне нет. Сейчас на ее попечении еще трое подростков.

Дети не жалуются, потому что боятся – убеждены волонтеры. По данным соцстраха, ежемесячно 67-летняя опекунша получает на ребят по 10 000 гривен. И судя по всему, не нуждается: ее дом на центральной улице города – самый богатый среди здешних. Сама же Надежда Филипповна со съемочной группой разговаривать не захотела.

Напомним, в Днепре 14-летний сирота может остаться без квартиры.

Также мы писали, что Кабмин увеличил расходы на жилье для детей-сирот почти на 40%. Также детям-сиротам – выпускникам высших учебных заведений, которых в следующем году будет около 700 человек, будут выделены средства на покупку жилья.