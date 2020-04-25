Скандал вокруг фильма с украинскими сиротами: режиссер объяснил, почему брал детей из детдома

Российский режиссер Ильи Хржановский, снявший фильм "ДАУ. Дегенерация", который вызвал серьезный скандал в Сети, объяснил, почему решил снять в своем фильме именно воспитанников детских домов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это дети, которых оставили. Это люди, у которых – даже у младенцев – определенная энергия. Кино – это все-таки про энергию в том числе", - рассказал он.

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По словам режиссера, "когда вы видите в кадре этих нянечек-медсестер из детского дома и детей – это абсолютно другой тип взаимоотношений, который виден и слышен".

"Вся система советская заключается в том, что человек является для нее просто расходным материалом. Над людьми ставили эксперименты. Для меня было задачей показать этот беспощадный механизм: какие-то интеллектуалы о чем-то рассуждают, а дети просто являются ничем", - заявил Хржановский.

Также он подчеркнул, что для его фильма недостаточно было просто взять обычных детей, поскольку зритель мог это почувствовать.

"Кино – это про чувствовать, про образ, понимаете? На самом деле реакция, которая возникла в Украине, безумна, так я это вижу. Вы берете игровой фильм и реагируете на эпизод в игровом фильме", - заявил режиссер.

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По его словам, "вся эта мифология про проект – реальность-нереальность, и все выглядит так убедительно, что ты предполагаешь, что оно на самом деле все так и есть".

"Ты испытываешь ощущение ужаса и кошмара. Мне было важно, чтобы зритель их в этой сцене переживал. Поэтому там созданы образы клеток, поэтому эти дети там обложены проводками. Поэтому там так усилены звуки", – подчеркнул Хржановский.

Напомним, ранее в Одессе вспыхнул скандал, когда сотрудник охранного агентства избил двух несовершеннолетних воспитанников детского дома.

Позже выяснилось, что охранник Николай Дмитрук признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

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