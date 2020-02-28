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Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутата

28 февраля, 09:59

Тина Наринецкая

В прошлом году парень хотел получить должность в Госаудитслужбе

Легковушка BMW, водитель которой устроил дрифт на площади конституции в Харькове, принадлежит 24-летнему сыну депутата Кировоградского облсовета. Об этом сообщает News Room.

Александр Александрович Чумак – выпускник Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, но прописан он в Кропивницком. BMW 435і 2014 года, согласно декларации, он купил за 207 тысяч гривен. Также известно, что летом 2019 Александр претендовал на должность главного специалиста юридического отдела Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Кировоградской области.

Отметим, что отец "дрифтера" – депутат Кировоградского облсовета Александр Алексеевич Чумак. Мужчина также является заместителем начальника Летной академии Национального авиационного университета.

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Добавим, что на этот ролик уже отреагировал руководитель Харьковской областной государственной администрации – по его словам, эти "кадры возмущают".

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"Вблизи этого места почти два с половиной года назад неадекватность водителей уже унесла шесть жизней. Неужели этого мало?!" – написал он в своем Telegram.

Напомним, в 2017 году в центре Харькова произошло резонансное ДТП. На улице Сумской иномарка влетела в толпу людей – жертвами аварии стали шесть человек.

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