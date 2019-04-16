Скандальный харьковский судья сдал дела

Перед этим он успел отпустить подозреваемого в госизмене

Фото: Facebook.

Высший совет правосудия сегодня отправил в отставку судью Киевского районного суда Харькова Дениса Невядомского.

Как сообщается на сайте Совета, ВСП рассмотрел материалы об увольнении судьи по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

Как напоминает KHARKIV Today, судья Денис Невядомский специализирующегося на уголовных делах, вел дело Андрея Лесика о государственной измене и отпустил его домой. За это решение по делу Лесика прокуратура начала проверку харьковского судьи.

Невядомский запомнился также участием в драке летом 2013 года в харьковском ресторане "Старгород". Тогда Денис Невядомский ударил охранника и пытался отобрать у милиционеров автомат Калашникова.

Денис Невядомский. Фото lenta.kharkiv.ua.

Как сообщалось, в Одессе судья погорел на взятке в 2,5 тыс. долларов.

Также мы сообщали, чтона Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда.

А в Киеве судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого облили зеленкой возле здания Высшей квалификационной комиссии.

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