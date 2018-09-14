Сколько зарабатывают и на что тратятся жители Харькова: инфографика

Среднестатистическая семья зарабатывает 7152 грн, из которых почти 4500 грн уходят на еду и оплату "коммуналки" и лишь 250 грн — на обновки

Статистики подсчитали доходы харьковских семей и рассказали, на что они тратились в 2017-м (см. инфографику). Как рассказали нам жители города и области, в 2018-м финансовая ситуация кардинально не изменилась, ведь следом за ростом средней зарплаты росли и цены, а львиная часть доходов уходит, в основном, на покупку еды и оплату коммунальных услуг.

Современная городская семья из двух-трех человек с двумя работающими взрослыми зарабатывает в среднем 10—15 тыс. грн в месяц. А вот в области, например, двум пенсионерам, чтобы выйти на среднестатистический доход в 7152 грн, нужно рассчитывать на помощь родственников.

При этом большинство молодых и пожилых людей экономят. Так, мама 5-летней дочки Карина Валерченко редко тратится на одежду и технику.

"Около 30% заработка уходит на коммунальные платежи, проезд в транспорте и услуги связи. Под 20% забирает аптека, около 5% — развлечения с ребенком, 3% — на оплату дошкольных учреждений", — рассказала молодая мама.

Харьковчанка Наталья Нестеренко с мужем воспитывают 11-летнего сына и 65% доходов тратят на еду, 15% — на лекарства.

"На "коммуналку" тратим бабушкину пенсию. Остатки — сыну на кружки", — говорит Наталья. При этом семья всегда старается отложить на летний отдых.

Семья пенсионеров из области имеет доход из двух пенсий чуть больше 5000 грн, но при этом умудряется откладывать деньги.

"Все овощи и фрукты — свои. Так и экономим на питании", — поделилась 60-летняя Людмила Кобзистая.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОЗВОЛЯЮТ БОЛЬШЕ

Семейным парам, у которых пока нет детей, приходится немного легче. Сергей Федченко женился летом, и пока что супругам вполне хватает зарплаты на жизнь, хотя доходы немного превышают сумму, указанную в статистике.

"Потратились на свадьбу, поэтому поначалу очень экономили. Сейчас уже вошли в норму. Большая часть двух зарплат — моей и жены — уходит на продукты. Иногда родители из села передают какие-то овощи, закрутки — не отказываемся", — рассказал Сергей.

А вот харьковчанка Анастасия Парамонова, которая недавно стала под венец, уверена, что с появлением детей семье придется сокращать расходы, хотя сейчас супруги не экономят на посиделках с друзьями и подарках родственникам.

"Хочется жить в удовольствие. Работали много, поэтому смогли отдохнуть летом в Бердянске", — говорит девушка, дополняя, что доход семьи составляет около 9000 грн, которые удается получить благодаря зарплате мужа, пенсии по инвалидности и помощи родственников.

Напомним, Государственная служба статистики (Госстат) регулярно отслеживает не только состояние национальной экономики, но и кошельков украинцев. К эти данным, как и к любой официальной статистике, принято относиться осторожно. Но поскольку других источников подобной информации нет, то все пользуются информацией Госстата. Напомним, данные за 2014 и последующие годы приводятся без учета Крыма и оккупированной территории Донбасса.

В III квартале 2017 года номинальные доходы населения составили 642,1 млрд грн, что на 21,8% больше, чем было в III квартале 2016 года. При этом доход от заработной платы вырос на 29,3%, но доход от собственности остался практически на прежнем уровне. Зато объем социальной помощи за год вырос на 19,7%.