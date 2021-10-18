Скоро не останется коек: в Харьковской области занято больше 70% мест для COVID-больных

В больницах уже обустраивают новые точки, которые пока работают в тестовом режиме

Есть 4950 коек для больных на коронавирус в Харьковской области / Коллаж "Сегодня"

В больницах Харькова нет свободных мест для COVID больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина, пишет сайт "Суспільне".

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Подробности

Всего в городских учреждениях есть 1540 коек.

"У нас на сегодня 1540 коек, в стационаре находится 1149 пациентов. Да, были такие случаи, что решался вопрос, куда направить: либо в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору, и больной сможет дышать", – сказала Елена Головина.

Обустроили новые места

В 13-й больнице обустроили 113 точек, работающих в тестовом режиме, планируется запуск новых кислородных мест еще в двух медучреждениях.

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"Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установлении, расширение кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад", – сказала Елена Головина.

В областе занято 79% мест для больных на COVID-19

С 4950 коек для больных на коронавирус в Харьковской области заняты 3483.

"В Харьковской области госпитальная база составляет 4950 коек, из которых занято 3483 кровати, что составляет примерно 70%. В реанимационных отделениях из 324 коек заполнено 257 коек, что составляет примерно 79%. На аппаратах ИВЛ 166 пациентов", – сказал директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

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Статистика

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

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