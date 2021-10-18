Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? 🚑 Советы доктора Комаровского Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🦀 Игра в кальмара
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Скоро не останется коек: в Харьковской области занято больше 70% мест для COVID-больных

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
18 октября, 16:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В больницах уже обустраивают новые точки, которые пока работают в тестовом режиме
Есть 4950 коек для больных на коронавирус в Харьковской области / Коллаж "Сегодня"
Есть 4950 коек для больных на коронавирус в Харьковской области / Коллаж "Сегодня"

В больницах Харькова нет свободных мест для COVID больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина, пишет сайт "Суспільне".

Реклама

Подробности

Всего в городских учреждениях есть 1540 коек.

"У нас на сегодня 1540 коек, в стационаре находится 1149 пациентов. Да, были такие случаи, что решался вопрос, куда направить: либо в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору, и больной сможет дышать", – сказала Елена Головина.

Обустроили новые места

В 13-й больнице обустроили 113 точек, работающих в тестовом режиме, планируется запуск новых кислородных мест еще в двух медучреждениях.

Реклама

"Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установлении, расширение кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад", – сказала Елена Головина.

В областе занято 79% мест для больных на COVID-19

С 4950 коек для больных на коронавирус в Харьковской области заняты 3483.

"В Харьковской области госпитальная база составляет 4950 коек, из которых занято 3483 кровати, что составляет примерно 70%. В реанимационных отделениях из 324 коек заполнено 257 коек, что составляет примерно 79%. На аппаратах ИВЛ 166 пациентов", – сказал директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Реклама

Статистика

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

18 октября 1991. Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании мощностей по производству национальной валюты и ценных бумаг

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

94 605

заболело за неделю в Украине

+5%

Вакцинация
По состоянию на 17 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 490 162
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 956 093
Всего введенных доз 14 446 255
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Видео О матче
1:2
Видео О матче
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.45

МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять