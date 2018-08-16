Смерть мужчины от ботулизма в Харькове: полиция начала расследование

В Харькове правоохранители начали расследование по факту смерти от ботулизма местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Сейчас полицейские совместно с представителями Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области проводят проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы", – рассказали правоохранители.

На данный момент информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 с. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ.

Ранее мы писали, что в Запорожской области за прошлую неделю было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.