Смертельная доза водки: в Харькове остановили сказочно пьяного водителя (фото)

Во время проверки шофера драггер зашкалил

В Харькове остановили водителя, в крови которого обнаружили потенциально смертельную дозу алкоголя.

Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.

Инцидент произошел поздним вечером 11 августа. Копы обратили внимание на Volkswagen, который ехал с выключенными фарами.

Во время общения с водителем правоохранители предложили ему пройти проверку на употребление спиртных напитков. Однако драгер зашкалил и не смог определить точную цифру.

Специалисты пояснили, что это происходит, когда в крови человека содержится более 6,3 промилле алкоголя или в 31 раз больше допустимой нормы. На водителя составили админпротокол за управление транспортом в состоянии опьянения.

Отметим, что при дозе свыше четырех промилле алкоголя человек может потерять сознание. Считается, что он не в состоянии контролировать дыхание, могут также наблюдаться проблемы с сердцебиением.

Превышение дозы в пять промилле считается потенциально смертельным – она равна приблизительно полутора литрам водки.

Напомним, в Черкасской области заместитель мэра Каменки покусал полицейского. Копы остановили пьяного чиновника, который находился за рулем автомобиля. Его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина отреагировал неадекватно: матерился, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.

Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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