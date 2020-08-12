Смертельная доза водки: в Харькове остановили сказочно пьяного водителя (фото)

В Харькове остановили водителя, в крови которого обнаружили потенциально смертельную дозу алкоголя.
Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.
Инцидент произошел поздним вечером 11 августа. Копы обратили внимание на Volkswagen, который ехал с выключенными фарами.
Во время общения с водителем правоохранители предложили ему пройти проверку на употребление спиртных напитков. Однако драгер зашкалил и не смог определить точную цифру.
Специалисты пояснили, что это происходит, когда в крови человека содержится более 6,3 промилле алкоголя или в 31 раз больше допустимой нормы. На водителя составили админпротокол за управление транспортом в состоянии опьянения.
Отметим, что при дозе свыше четырех промилле алкоголя человек может потерять сознание. Считается, что он не в состоянии контролировать дыхание, могут также наблюдаться проблемы с сердцебиением.
Превышение дозы в пять промилле считается потенциально смертельным – она равна приблизительно полутора литрам водки.
Напомним, в Черкасской области заместитель мэра Каменки покусал полицейского. Копы остановили пьяного чиновника, который находился за рулем автомобиля. Его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина отреагировал неадекватно: матерился, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.
Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.
А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.
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