Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Смертельное ДТП под Харьковом: 19-летний водитель иномарки задержан

22 октября, 09:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Парню уже сообщили о подозрении

Правоохранители Харьковской области задержали и отправили в изолятор временного содержания 19-летнего водителя иномарки, который причастен к ДТП с двумя погибшими.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ему уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, смертельная авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии.

В тренде
На Буковине избили кандидата на должность главы ОТГ

Ранее мы сообщали, что в этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия, которые ехали из Липцев в областной центр на работу на Daewoo Lanos. Главное управление ГСЧС в Харьковской области разыскивает свидетелей аварии.

Реклама

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Веха Харьков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Харьков задержание полиция погибшие харьковская область подозрение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
"Кернес делает успехи": опубликован секретный документ о состоянии мэра ХарьковаПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
Харьков в
Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городеУкраина
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской области
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской областиХарьков
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять