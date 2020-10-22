Смертельное ДТП под Харьковом: 19-летний водитель иномарки задержан

Правоохранители Харьковской области задержали и отправили в изолятор временного содержания 19-летнего водителя иномарки, который причастен к ДТП с двумя погибшими.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ему уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, смертельная авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии.

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Ранее мы сообщали, что в этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия, которые ехали из Липцев в областной центр на работу на Daewoo Lanos. Главное управление ГСЧС в Харьковской области разыскивает свидетелей аварии.

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Видео: Telegram-канал/Веха Харьков

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