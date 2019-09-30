Смертельное ДТП под Харьковом: ВАЗ "разорвало", водитель погиб

В лобовом столкновении под Харьковом погиб шофер "Жигулей" / Фото: Нацполиция

Под Харьковом в результате лобового столкновения легковушек погиб водитель "Жигулей". Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла в поселке Васищево 29 сентября, около 14:45.

По данным полиции, шофер ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan X-Trail. В результате столкновения ВАЗ буквально разорвало, а 25-летний водитель "Жигулей" погиб на месте. В свою очередь, шофер "японца" не пострадал.

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного производства, сведения о ДТП зарегистрированы в Харьковском отделе полиции.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области.

По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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