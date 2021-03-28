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Смертельное ДТП с ребенком под Харьковом попало на видео

28 марта, 06:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Девочка погибла на месте

В Харьковской области в поселке подворки автомобиль Mersedes сбил насмерть 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Смертельное ДТП зафиксировала камера на одном из дворов у дороги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

На видео видно, как девочка внезапно выбегает на дорогу и ее на большой скорости сбивает машина.

Осторожно! Видео 18+.

"Сообщение о происшествии на улице Сумской путь в поселке Подворки поступило в полицию 27 марта около 12:55.
29-летний водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Водитель задержан работниками полиции, ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.

Мы также сообщали, что во Львове 10-летний мальчик погиб от удара крышкой люка, которая слетела с дороги прямо в лобовое стекло машины и попала в ребенка.

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авария ДТП дети харьковская область
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