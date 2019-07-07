ДТП в Харькове: два водителя погибли, не поделив дороги
Авария произошла ночью на перекрестке дорог
В Харькове ночью 7 июля дорогу на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска произошло смертельное ДТП: столкнулись Daewoo Lanos и Chery Amulet. В результате ДТП оба водителя погибли.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, авария произошла около 00:47, и на место происшествия сразу были направлены спасатели и медики.
В каждой из машин оказалось заблокировано по одному пассажиру – чтобы их освободить, бойцам ГСЧС пришлось разрезать автомобили. После того, как пострадавших освободили из обломков, они были госпитализированы. Причины трагедии будут устанавливать сотрудники полиции.
Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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