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Смертельное ДТП в Харькове: стало известно о новых преступлениях 16-летнего мажора

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 16:24
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Адвокаты уже отправили в прокуратуру заявление о преступлении парня
Авария случилась 26 октября / Коллаж "Сегодня"
Авария случилась 26 октября / Коллаж "Сегодня"

В Харькове группа адвокатов, которые представляют интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщает юридическая компания.

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Детали

"В ходе расследования мы установили обстоятельства, которые указывают на факты возможного совершения Николаем Харьковским нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами", – утверждают в компании.

Адвокаты уже отправили в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.

На сегодняшний день известны результаты трех экспертиз по делу о смертельном ДТП.

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Психиатрическая экспертиза

Подтвержден факт вменяемости Николая Харьковского. У парня не было психических заболеваний, которые могли повлиять на его поведение.

Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза

Причиной аварии стало нарушение ПДД водителем, а именно проезд на запрещающее движение красный сигнал светофора (нарушения п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДД).

Также скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.

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"С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью избавило от возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo", – утверждают в юридической компании.

Судебно-медицинская экспертиза

Экспертами определена тяжесть телесных повреждений, которые получили потерпевшие. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате аварии.

Что будет дальше

В настоящее время сторона обвинения решается вопрос о продлении срока досудебного расследования, а также срока содержания под стражей подозреваемому.

Что известно о ДТП?

  • В Харькове 26 октября водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
  • Удар был такой силы, что от машин оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что за рулем был подросток по имени Николай. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – он "отметился" стрельбой в магазине, а также видео, где нарушает ПДД и материт полицейских.
  • На следующий день, 27 октября полиция задержала 16-летнего водителя. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • Вскоре в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
  • Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
  • 28 октября в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения Николаю Харьковскому: его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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