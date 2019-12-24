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Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд рассмотрит жалобу Дронова

24 декабря, 13:37

Геннадий Дронов является один из фигурантов смертельного ДТП

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции / Фото: Facebook

Верховный Суд начал производство по кассационной жалобе стороны защиты на приговор фигуранта дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Об этом говорится в постановлении суда.

Так, суд решил открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного – адвоката Геннадия Токарева на приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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