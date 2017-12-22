Смертельное ДТП в Харькове: водитель покинул место трагедии

На Московском проспекте Харькове произошла смертельная авария. Об этом сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

Водитель совершил наезд на человека, после чего скрылся с места происшествия. Сбитый им пешеход, 46-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице. Полиция разыскивает водителя-нарушителя. Проводятся следственные действия.

По данным облуправления полиции, за последние сутки в Харькове и области произошло 46 ДТП, в результате которых пострадали три человека. Сотрудники патрульной полиции города вынесли 300 постановлений о нарушении правил дорожного движения.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.