Смертельное ДТП в Харьковской области: под колеса микроавтобуса попали три человека
От полученных травм 22-летний парень погиб на месте
В Харьковской области грузовой микроавтобус врезался в легковушку, которую толкали три человека. Один – погиб, двое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло произошло 25 марта в 20:19 вблизи поселка Купеваха на трассе Харьков – Сумы. Ка выяснилось, микроавтобус Volkswagen T5, под управлением 59-летнего водителя, врезался в ВАЗ-2106. В момент аварии легковушку толкали по проезжей части три человека.
В результате ДТП 22-летний парень погиб на месте, 26- и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализировали в больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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