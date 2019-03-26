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Смертельное ДТП в Харьковской области: под колеса микроавтобуса попали три человека

Сегодня, 15:38

От полученных травм 22-летний парень погиб на месте

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
Смертельное ДТП в Харьковской области: под колеса микроавтобуса попали три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2b/0f6/5c9a2b0f6a1ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2b/0f6/5c9a2b0f6a1ca.jpg Харьков От полученных травм 22-летний парень погиб на месте

В Харьковской области грузовой микроавтобус врезался в легковушку, которую толкали три человека. Один – погиб, двое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло произошло 25 марта в 20:19 вблизи поселка Купеваха на трассе Харьков – Сумы. Ка выяснилось, микроавтобус Volkswagen T5, под управлением 59-летнего водителя, врезался в ВАЗ-2106. В момент аварии легковушку толкали по проезжей части три человека.

Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате ДТП 22-летний парень погиб на месте, 26- и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализировали в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, грузовик, харьковская область, легковушка, пострадавшие, погибший

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