Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись легковушка и мотоцикл

Пассажир мотоцикла погиб на месте аварии, а его водитель скончался в больнице

В городе Змиев Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Погибли пассажир и водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, на автодороге Харьков – Змиев произошло столкновение автомобиля "Fiat" под управлением 52-летнего жителя города Запорожье и мотоцикла "Agusta"", – рассказали в полиции.

В результате аварии 34-летний пассажир двухколесного транспорта погиб на месте. 23-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, но от полученных травм мужчина скончался.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.