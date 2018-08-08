Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись легковушка и мотоцикл

Сегодня, 16:24

Пассажир мотоцикла погиб на месте аварии, а его водитель скончался в больнице


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Змиев Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Погибли пассажир и водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, на автодороге Харьков – Змиев произошло столкновение автомобиля "Fiat" под управлением 52-летнего жителя города Запорожье и мотоцикла "Agusta"", – рассказали в полиции.

В результате аварии 34-летний пассажир двухколесного транспорта погиб на месте. 23-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, но от полученных травм мужчина скончался.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.      
ДТП, погибшие, харьковская область, мотоцикл, легковушка

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись легковушка и мотоцикл". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Смертельное ДТП под Днепром: водителю Audi вручили подозрение

Сегодня, 15:59

В результате аварии погибли два человека, 23 – пострадали

Запорожье

Фото: МедиаЦентр

В Запорожской области грузовик врезался в легковушку: пострадал пятилетний ребенок

Сегодня, 15:09

Водитель ВАЗа выезжал на дорогу с обочины и не заметил грузовика
Загрузка...

Днепр

Смертельное столкновение легковушки и автобуса под Днепром: появились новые подробности

Сегодня, 13:49

Число пострадавших в результате аварии возросло до 23

Другие регионы

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области автомобиль сбил 81-летнюю велосипедистку

Сегодня, 13:18

Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу
Загрузка...