Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Смертельный пожар в Харькове: четырем задержанным объявили подозрение

22 января, 22:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В числе подозреваемых – владелец усадьбы, арендатор с женой и администратор

Четырем задержанным после пожара в харьковском доме престарелых сообщено о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его супруга – директор частного предприятия, фактически руководившая учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, арендатор дома и его супруга – основатели общественной организации, цели которой – содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн.

Как заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, избрание меры пресечения планируется в субботу, 23 января, в Киевском райсуде Харькова.

В тренде
Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)
Реклама

Читайте также: Пожары в домах престарелых в Украине: до Харькова было два, никого еще ни разу не наказали

Слушайте главные новости пятницы в подкасте "Что сегодня?" от 22 января.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.

Также сообщалось, что при пожаре в частном пансионате для престарелых в Харькове 15 человек погибли и 11 пострадали.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков прокуратура арест дом престарелых пожар Прокуратура Харьковской области подозрение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)Харьков
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный мороз
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный морозФаново
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в Харькове
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в ХарьковеХарьков
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедии
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедииХарьков
В Харькове начали штрафовать
В Харькове начали штрафовать "евробляхеров" – они собрались в метро (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять