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Смертельный пожар в Харьковской области: погиб мужчина, его мать получила ожоги

Сегодня, 12:51

Пожар уничтожил основную часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
Смертельный пожар в Харьковской области: погиб мужчина, его мать получила ожоги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dbc/898/5cadbc89852a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dbc/898/5cadbc89852a0.jpg Харьков Пожар уничтожил основную часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней

В Харьковской области во время пожара погиб мужчина, а его мать получила ожоги. 9 апреля в 16:54 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в летней кухне на территории частного дома по адресу: село Московка (Купянский район), улица Полевая, 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил летнюю кухню на площади 35 квадратных метров. В результате пожара получила ожоги хозяйка дома, 1931 года рождения, которая из-за плохого состояния здоровья и недостатков с передвижением едва спаслась. Но ее 65-летний сын остался в очаге пожара и погиб. Его тело нашли спасатели во время тушения пожара.

В 20:37 бойцы ГСЧС полностью потушили пожар. Сейчас пострадавшая женщина находится в Купянской центральной районной больнице.

Пожар уничтожил основную часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней. Сейчас полиция проводит проверку.

Среди предварительных причин пожара спасатели рассматривают неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка.


Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Тег пожар, спасатели, огонь, ожоги, замыкание, ГСЧС

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Источник:

Сегодня

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