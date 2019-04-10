Смертельный пожар в Харьковской области: погиб мужчина, его мать получила ожоги
Пожар уничтожил основную часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней
В Харьковской области во время пожара погиб мужчина, а его мать получила ожоги. 9 апреля в 16:54 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в летней кухне на территории частного дома по адресу: село Московка (Купянский район), улица Полевая, 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил летнюю кухню на площади 35 квадратных метров. В результате пожара получила ожоги хозяйка дома, 1931 года рождения, которая из-за плохого состояния здоровья и недостатков с передвижением едва спаслась. Но ее 65-летний сын остался в очаге пожара и погиб. Его тело нашли спасатели во время тушения пожара.
В 20:37 бойцы ГСЧС полностью потушили пожар. Сейчас пострадавшая женщина находится в Купянской центральной районной больнице.
Пожар уничтожил основную часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней. Сейчас полиция проводит проверку.
Среди предварительных причин пожара спасатели рассматривают неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка.
Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.
За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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