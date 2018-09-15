Смертельный таран остановки под Харьковом: в полиции сообщили подробности

За рулем легковушки во время ДТП в Харьковской области, где легковушка протаранила остановку общественного транспорта и смертельно травмировала женщину, был пьяный водитель. Об этом заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Авария произошла возле села Васищево 14 сентября, около 15:45. Как выяснилось, 41-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Харькова, не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в остановку.

В результате каменная стена остановки была разрушена, пострадали три женщины. Одна из них, 42-летняя местная жительница, погибла на месте, еще две пострадавшие 53 и 49 лет были доставлены в больницу.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на дорогах Украины погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.