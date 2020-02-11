Снег и метели: что происходит на дорогах Харьковской области (фото, видео)

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

Харьковскую область продолжает засыпать снегом, а на дорогах царят метели и гололедица. Об этом рассказали в областном управлении Службы автомобильных дорог.

"По состоянию на 5:00 час утра 11 февраля по области наблюдается снег с сильным порывистым ветром. Утром и днем ​​порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью -2 °С -5 °С мороза, днем ​​от -2 °С до + 2 °С. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

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Из-за сильного ветра на дорогах отложились снежные переметы. На трассы выехала снегоуборочная техника. Сейчас на дорогах области работает 115 единиц спецтехники и 160 рабочих. Они чистят проезжую часть и убирают снежные заносы.

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По прогнозу синоптиков, циклон выйдет из области только около 23:00. Но ночью 12 февраля на область обрушится новый циклон.

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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