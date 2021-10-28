Солнца не видно: какую погоду обещают синоптики в Харькове (карта)

Максимальная температура днем будет 13 градусов выше нуля

Температура воздуха ночью опустится / Коллаж "Сегодня"

В Харькове пасмурная погода продержится практически весь день, а максимальная температура воздуха будет 13 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Ночью температура упадет до 4 градуса выше нуля. Облака покроют небо на весь день.

Прогноз погоды в Харькове на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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