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Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Харькове 20 октября

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 17:00
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Температура воздуха днем достигнет максимум 11 градусов тепла
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 20 октября, в Харькове прогнозируют прохладную, но солнечную погоду. Температура воздуха днем достигнет максимум 11 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 20 октября

В среду в Харькове ожидается солнечная погода и без осадков. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 1 тепла, а днем поднимется до 9-11 градусов тепла.

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали:

  • какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

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