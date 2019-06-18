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"Солнечные деревья" в Харькове: студенты и преподаватели рассказали о своих достижениях

18 июня, 03:33

Энергии, накопленный в солнечный день, может хватить на целую неделю непогоды

"Солнечное дерево" в сквере Харьковского политеха. Фото: пресс-служба ХПИ
"Солнечное дерево" в сквере Харьковского политеха. Фото: пресс-служба ХПИ.

Студенты и преподаватели Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" создали "солнечное дерево", которое появилось в сквере учебного заведения.

Необычное "растение" стало популярным местом отдыха молодежи и бесплатным источником энергии, которую оно получает от солнечных панелей. Воспользоваться им может любой прохожий.

Журналисты "Сегодня" узнали, как работает высокотехнологическое "дерево", на лавках возле которого на перерывах всегда собираются студенты.

"Тут на два разъема, и с этой стороны на два. – Тут три. – Ну, всего шесть человек может сидеть и заряжать одновременно", – объяснил Евгений Святенко, студент ХПИ.

При этом скорость зарядки гаджетов – довольно высокая.

"Если вам нужно сделать звонок, то буквально пять минут, и вы уже можете спокойно поговорить по телефону. Если нужно посмотреть видео или загрузить что-нибудь, то немного больше", – отметил студент ХПИ Игорь Полтавец.

Зарядочная станция работает круглосуточного. В солнечный день фотоэлементы собирают энергию в аккумулятор, и полного заряда хватит на семь пасмурных дней.

"Этот принцип можно сравнить с консервированием продуктов на зиму. Пока продукты есть в избытке – мы их запасаем, а зимой расходуем. Точно так же работает аккумуляторная батарея, расположенная в нашем дереве", – объяснил Богдан Стисло, старший преподаватель ХПИ.

Пока что от дерева можно только заряжать технику, но вскоре здесь будет еще и высокоскоростной интернет. Кроме того, по задумке, такие зарядочные станции должны появиться по всей территории университета. Еще три уже собирают в мастерской.

Первое дерево мастера университета собирали два месяца – набивали руку. Они уверены, что со следующими управятся за несколько недель.

"Прежде мы сделали макет дерева в масштабе один к трем, чтобы понять, как гармонично расположить ветки в пространстве. Дерево изготовили – это обыкновенная водопроводная труба", – рассказал Сергей Винник, мастер производственного обучения ХПИ.

Кроме солнечного сада здесь планируют создать парк и собрать в нем всю технику, которую помогали разрабатывать ученые университета, а они стояли у истоков создания отечественных паровозов, турбин и танков.

"Безусловно, что это не тот новый танк, который вышел с завода, и вместо того, чтобы принимать участие в АТО, мы его поставим на постамент. Наоборот – это та техника, которая уже прошла жаркие бои, а мы его восстановили", – отметил Евгений Сокол, ректор ХПИ.

Большинство экспонатов планируют выставить до начала нового учебного года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые кафедры промышленной и биомедицинской электроники университета позаботились о том, чтобы рядом с ним можно было заряжать мобильные телефоны, пользоваться интернетом, а по вечерам конструкция выполняет функции фонаря.

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Тег Харьков, солнечные батареи, солнечная энергия, ХПИ

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