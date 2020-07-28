Сообщник "луцкого террориста" вышел на свободу в Харькове

43-летний харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого называют "сообщник Луцкого террориста" Максима Кривоша, вышел на свободу – за него внесли назначенный судом залог.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил его адвокат Андрей Костяный.

"Залог внесли, он вышел", – сказал юрист.

Напомним, 21 июля в центре Луцка Кривош взял в заложники 12 пассажиров и водителя автобуса. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouTube заявления о том, что они террористы в законе, а президент Владимир Зеленский призвал смотреть фильм "Земляне".

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Спустя более 10 часов после захвата глава государства исполнил требование злоумышленника, и тот сдался сам. Скоро в Харькове был задержан Михайленко – именно он поставил террористу оружие. Он подтверждает, что оружие у него было – он привез его из зоны АТО в 2014-2015 годах для самозащиты.

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Мужчина пошел на сотрудничество со следствием, а Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 175 760 грн. Его обвиняют в незаконном обращении с оружием.

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