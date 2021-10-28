"Сожалею, что так вышло": 16-летний мажор из Харькова впервые прокомментировал ДТП (видео)

По его словам, он никогда не скрывался от следствия

16-летний мажор прокомментировал ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил, что полностью сожалеет, что такое произошло.

Об этом "Сегодня" передает с места события.

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"Сожалею, что так вышло"

Как заявил 16-летний Николай из здания суда, он никогда не скрывался от следствия.

"Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда", – заявил подозреваемый.

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