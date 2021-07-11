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Спасал друга и утонул сам: в Харькове трагически погиб подросток

11 июля 2021 16:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Отдых на городском пляже обернулся смертью 17-летнего парня, который попытался не дать утонуть своему младшему товарищу

На большинстве пляжей Киева обнаружили кишечную палочку. Колаж "Сьогодні"

На большинстве пляжей Киева обнаружили кишечную палочку. Колаж "Сьогодні"

Харьковские полицейские расследуют смерть 17-летнего юноши, который погиб, плавая с младшим приятелем.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Трагедия случилась на проспекте Тракторостроителей 10 июля. Двое подростков плавали на надувном мяче на одном из городских пляжей – в какой-то момент 14-летний подросток соскользнул и начал тонуть.

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Старший парень попытался ему помочь, но сам ушел под воду. Спасатели смогли достать из воды его друга, но вот его самого спасти не удалось.

Тело подростка нашли водолазы на следующий день.

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Следователи полиции классифицировали произошедшее как несчастный случай. Сейчас они устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в этом месяце 29-летний местный житель утонул в реке Тиса на Закарпатье. Его тело нашли только спустя четыре дня – в 5 км от места утопления.

А 3 июля в Украине только за первую половину дня утонуло четыре человека – люди гибли в Кривом Роге, Киеве, Донецкой области и Днепре. У спасателей это вызвало настоящий шок.

Также смотрите видеосюжет о гибели на воде другого ребенка:

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