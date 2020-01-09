Спецоперация СБУ в Харькове: появились фото и видео уничтожения взрывчатки

Взрывное устройство было взорвано прямо посреди двора жилого дома

После завершения спецоперации Службы безопасности Украины по поимке диверсанта в Харькове, который собирался взорвать командира-разведчика, воевавшего на Донбассе, стало известно, как силовики решили обезвредить мину, которую террорист закладывал в жилом доме.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, приблизительный вес взрывчатки в этом устройстве составляла около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Саперы совместно с работниками полиции эвакуировали жильцов дома и отвели транспорт с места событий.

После изъятия взрывчатки и задержания злоумышленника устройство было передано специалистам-взрывотехникам, которые установили – мина является радиоуправляемой. Копы решили, что перевозить ее опасно и уничтожили ее во дворе дома.

Напомним, ранее в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий. Оперативники СБУ выяснили, что агент "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

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