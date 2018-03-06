Стала известна история успеха сироты из маленького села под Черниговом

Круглым сиротой мальчик остался в 13 лет и сумел добиться успеха

Сирота из Черниговской области, который в 13 лет остался без родителей и близких, сумел выбиться в люди и заканчивает университет в Харькове.

По его словам, когда умерла бабушка, последний родной ему человек, он не стал бросать учебу в школе, а параллельно занимался домашним хозяйством.

Интересно, что сироту заметил Олег Ляшко, который заинтересовался судьбой парня и решил ему помочь.

"Увидел, как я веду хозяйство, заинтересовало это его. Я помню – была у меня корова, я угощал его молоком", – вспомнил Константин Бурый, курсант Харьковского университета ГСЧС.

С тех пор Ляшко помог Константину поступить в спортивный лицей, а позже – в университет гражданской обороны, на спасателя, где сейчас юноша учится на последнем курсе.

"Он после выпуска сможет не только спасать людей из огня, под водой, на воде спасать, и сверху где-то с этажей, то есть в разных сферах", – заверил руководитель курса Владимир Лагутин.

Также не забывает о курсанте и Олег Ляшко, который недавно наведывался в Харьков и встретился с Костей.

"Я очень рад, что он обо мне помнит. Я ему очень благодарен", – признался курсант.

В свою очередь, лидер Радикальной партии уверен, что сирот необходимо всячески поддерживать.

"Нужно сирот поддерживать. Потому что дети президентов, дети депутатов – им есть, кому помочь. Кто детям простых работяг поможет?" – заявил Олег Ляшко.

В конце года Константин получит диплом магистра и планирует вернуться на родную Черниговщину.

"Хотелось бы помогать людям, так, как они мне помогали. И помогать не только словом, но и делом", – рассказал Бурый.

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