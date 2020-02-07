Стала известна судьба 50 попугаев, брошенных в коробке в лесу под Харьковом

35-летняя жительница Харькова, как сообщает "Ранок з Україною", вскормила, вылечила и нашла дом всем 50 попугаям, брошенным в лесу.

Около месяца назад неизвестный нашел в лесу коробку, в которой пищало 50 маленьких птенцов. Они были голодными, замерзшими и больными.

Как сообщили активисты Facebook-сообщества "Порятунок тварин Харків", птиц нашли в районе Залютино.

"Все попугайчики из этой находки заражены заболеванием "цирковирус" или PBFD. Вкратце: вирусное заболевание опасное ТОЛЬКО для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперение: фоликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется, вид у птицы непрезентабельный", – говорится в сообщении.

Женщина, которая взяла попугаев под свою опеку, возила их на работу и каждые два часа кормила и давала лекарства. Деньги на лечение пернатых перечисляли сотни украинцев, которые узнали об этой истории через интернет. К счастью, все птички выжили и имеют собственный дом.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в США женщина вызвала полицию из-за криков попугая.

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