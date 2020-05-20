Стало известно, когда откроют метро в Харькове

В Харькове, в котором медики требовали "коронавирусных" выплат, с 25 мая снова будет работать метрополитен. Такое решение на заседании принял Кабинет министров Украины.

Откроют метро не только в Харькове, но и в других городах Украины. В частности, в тот же день начнет работу столичный метрополитен.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена. По его словам, закрытие подземки привело к транспортному коллапсу: пассажиры перекрывали движение транспорта и применяли насилие к водителям, а те, в свою очередь, частично отказались выходить на маршруты в связи с огромными штрафами.

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Также ранее Кернес рассказывал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров. Он отмечал, что метро – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

Кроме того, недавно сообщалось, что работа наземного общественного транспорта в столице будет возобновлена в обычном режиме после 22 мая.

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