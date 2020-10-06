Стало известно о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 Вячеслава Золочевского (видео)

Парень рассказал о том, что ощущал, когда очнулся в самолете

Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевом. Парень вспоминает: когда очнулся – было ощущение, будто все происходящее – события компьютерной игры. Вячеслав все еще под наблюдением врачей. Отделался порезами на теле, которые пришлось зашивать, незначительными ушибами и сотрясением мозга. Переломов нет. Как стало известно новостям "Сегодня", выписать из больницы юношу могут уже через полторы недели.

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Ранее Вячеслав рассказал, как он выжил в катастрофе Ан-26. По его словам, его прикрыло частью самолета, он был словно в некой капсуле – так огонь до него просто не добрался.

Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Как сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.

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