Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение

Перелет из Харькова в Берлин на лечение стоил мэру города Геннадию Кернесу, который заболел коронавирусом, 1,7 миллиона гривен. Еще в 4,1 миллиона гривен обошлись медицинские услуги.
Эти данные опубликовали в Едином государственном реестре деклараций 17 сентября.
Согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллиона 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги".
В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.
Ранее мы сообщали, что в мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса. Перелет он перенес нормально. Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавил, что городской голова не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких – он получает кислород через специальный аппарат.
Также напомним, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.
Как Кернеса транспортировали в Германию – смотрите видео:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк