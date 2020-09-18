Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение

Обе оплаты были осуществлены в Украине

Перелет из Харькова в Берлин на лечение стоил мэру города Геннадию Кернесу, который заболел коронавирусом, 1,7 миллиона гривен. Еще в 4,1 миллиона гривен обошлись медицинские услуги.

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Эти данные опубликовали в Едином государственном реестре деклараций 17 сентября.

Согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллиона 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги".

В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.

Ранее мы сообщали, что в мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса. Перелет он перенес нормально. Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавил, что городской голова не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких – он получает кислород через специальный аппарат.

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Также напомним, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Как Кернеса транспортировали в Германию – смотрите видео:

Видео: t.me/pavelfuks

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