Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение

18 сентября, 13:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обе оплаты были осуществлены в Украине

Перелет из Харькова в Берлин на лечение стоил мэру города Геннадию Кернесу, который заболел коронавирусом, 1,7 миллиона гривен. Еще в 4,1 миллиона гривен обошлись медицинские услуги.

Реклама

Эти данные опубликовали в Едином государственном реестре деклараций 17 сентября.

Согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллиона 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги".

В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.

В тренде
Харьковская область побила "рекорд" по числу заболевших COVID-19 за сутки

Ранее мы сообщали, что в мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса. Перелет он перенес нормально. Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавил, что городской голова не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких – он получает кислород через специальный аппарат.

Реклама

Также напомним, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Как Кернеса транспортировали в Германию – смотрите видео:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Харьков стоимость мэр лечение клиника геннадий кернес транспортировка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков
Геннадий Кернес попал в больницу
Геннадий Кернес попал в больницуХарьков
ИВЛ, кома или инсульт: что на самом деле – правда о болезни Кернеса
ИВЛ, кома или инсульт: что на самом деле – правда о болезни КернесаХарьков
Кернес в больнице: что известно о его состоянии
Кернес в больнице: что известно о его состоянииХарьков
Самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии – СМИ
Самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии – СМИХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять