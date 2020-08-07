По словам министра, один из технических сотрудников допустил небрежность

Попадание Харькова в "красную" карантинную зону, а также все обновление соответствующей карты были результатом ошибки одного из технических сотрудников.

Реклама

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает официальный сайт министерства.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", – заявил он.

Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информацию.

Он также принес извинения за ошибку.

Степанов признал "техническую ошибку". Харьков – не в "красной" зоне. Видео: Минздрав

Реклама

Напомним, ранее была опубликована новая карта карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули "красную" зону и стали "зелеными", а Харьков был в нее включен.

При этом харьковский мэр заявил, что в городе не будут останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт.

Между тем, в Сети было опубликовано фото из харьковской подземки, на которой видно – пассажиры полностью игнорировали угрозу заболевания и ни один тех, кто попал в кадр, не надевал маску на лицо.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама