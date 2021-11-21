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Стихийное кладбище в Харькове: мертвецов хоронят почти под окнами (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 ноября, 00:52
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Люди, живущие у кладбища, уже около трех десятков лет просят мэрию привести его в порядок
Вокруг кладбища горы мусора. Коллаж "Сегодня".
Вокруг кладбища горы мусора. Коллаж "Сегодня".

В Харькове жители частного сектора возмущены, что на стихийном кладбище мертвецов хоронят почти у них под окнами. К тому же, за кладбищем никто не ухаживает. И там периодически загораются пожары. Сайт "Сегодня" разбирался, когда наведут порядок.

Подробности

Огород Людмилы вплотную к кладбищу. Чтобы мертвецов не хоронили в ее картофеле, заросли умышленно не убирают.

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"Потому что уже все ближе и ближе. Вот же видите – сразу могилки. А мы вот такое держим, чтобы не лезли в огород к нам", – говорит местная жительница.

Вокруг кладбища горы мусора. Его никто не увозит. Весной и осенью эти кучи горят. Поэтому жителям домов недалеко от кладбища приходится гасить огонь, чтобы не перекинулся на их дворы. Этому кладбищу более семидесяти лет – расположен на окраине Харькова. И он стихийный: ни ограды, ни охраны.

"А приходится живыми своими силами, знаете, как дикие люди, отбиваются, чтобы нам на огородах, нам во дворах не делали погребения", – рассказала жительница Харькова Наталья Олешко.

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Люди, живущие у кладбища, уже около трех десятков лет просят мэрию привести его в порядок. Чиновники обещают – через год оформят документы. И уже тогда смогут кладбище еще загородить. Единственная проблема – по законодательным нормам, жилые дома должны быть расположены в 300 метрах от кладбища. А тут целая улица значительно ближе.

"Эти 300 метров, мы понимаем с вами, что некоторые дома, которые существуют также, еще при Советском Союзе были построены, также попадают в эту зону. Что за собой тоже влечет определенные проблемы", – говорит заместитель харьковского городского головы Виталий Мельник.

Люди уверяют – готовы подписать любые бумаги, которые на отселение не будут претендовать. Только умоляют – закрыть кладбище.
По информации мэрии, таких стихийных кладбищ в городе 8-м. Каждое давно следует оградить и прекратить нелегальные захоронения.

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Напомним, кладбище подбирается вплотную к жилым домам в Тетиеве на Киевщине. И это действительно жуткое соседство. Жители вместо урожая собирают ленты от венков, которые разносит ветром. Возмущенные жители двинулись разбираться к мэру.

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