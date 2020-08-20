Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Столб дыма был виден за километр: под Харьковом всю ночь тушили пожар на фабрике (фото, видео)

20 августа, 09:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь распространился на тысячу "квадратов"

В селе Безруки Харьковской области произошел пожар на территории предприятия по производству резиновых изделий.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло вечером 19 августа. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке.

Учитывая масштабы пожара, к месту вызова направили сразу восемь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах из Дергачевского района области и областного центра.

Видео: Telegram/Харьков тут

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 "квадратов". Горело складское помещение с готовой продукцией из резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.

В тренде
Товарища застрелил свой же снайпер: боевик рассказал, как шел сдаваться ВСУ (видео)
Видео: Telegram/Харьков тут
Реклама

"На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 06:55 на следующий день (20 августа – ред.), приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар", – рассказали в ГСЧС.

Видео: Telegram/Харьков тут

К счастью пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Видео: Telegram/СолнцеЛикий Харьков
Видео: Telegram/Харьков 1654

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков спасатели харьковская область цех пожар предприятия ГСЧС резина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайноХарьков
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
Коронавирус в Харьковской области: более сотни новых зараженных, а в реанимациях нет мест
Коронавирус в Харьковской области: более сотни новых зараженных, а в реанимациях нет местХарьков
Следит ФСБ: в Харькове пенсионерка крушит камеры наблюдения (видео)
Следит ФСБ: в Харькове пенсионерка крушит камеры наблюдения (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять