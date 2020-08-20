Столб дыма был виден за километр: под Харьковом всю ночь тушили пожар на фабрике (фото, видео)

В селе Безруки Харьковской области произошел пожар на территории предприятия по производству резиновых изделий.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло вечером 19 августа. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке.
Учитывая масштабы пожара, к месту вызова направили сразу восемь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах из Дергачевского района области и областного центра.
На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 "квадратов". Горело складское помещение с готовой продукцией из резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.
"На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 06:55 на следующий день (20 августа – ред.), приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар", – рассказали в ГСЧС.
К счастью пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.
Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.
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