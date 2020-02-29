Столкновения на "Барабашово": стало известно, что грозит участникам

В Харькове 56 участникам столкновений на рынке "Барабашово", которые были задержаны полицейскими, объявили о подозрении.

Как сообщили в областной прокуратуре, если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до восьми лет тюрьмы по статье "массовые беспорядки".

Стоит напомнить, что в стычках принимали участие около ста человек. В столкновениях применялись резиновые дубинки и слезоточивый газ.

В результате происшествия пострадал руководитель территориального подразделения полиции, а также пятеро штатских.

Как сообщалось, участниками стычки оказались торговцы рынка и сотрудники охранного агентства.

По информации местных журналистов, причиной столкновений стали планы снести 1500 торговых точек для строительства дороги.

Во время досмотра участников стычек на месте происшествия были обнаружены боевой пистолет, а также граната, но о том, удалось ли разыскать их "владельцев", не сообщалось.

Кроме того, мы писали, что сразу после столкновений были задержаны около 20 человек, потом их число увеличилось до 53, и в итоге достигло 56 человек.

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