Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Столкновения на "Барабашово": в ход шли пиротехника и слезоточивый газ

27 февраля, 14:39

На место стычек направили дополнительные силы полиции и спецназа

Во время столкновений на харьковском рынке "Барабашово", которые произошли между торговцами и сотрудниками охранного агентства, применялась пиротехника и слезоточивый газ.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на место происшествия, в помощь нарядам стражей порядка, были направлены следственно-оперативные группы, спецназовцы и специалисты-взрывотехники.

"На территории рынка произошли стычки между частными предпринимателями и охранным агентством. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что происшествие случилось на въезде в "Барабашово", через который хотят проложить новую дорогу, чтобы соединить "спальный" район Салтовка с центром города.

При этом в харьковской мэрии заявили о готовности к сносу некоторых торговых точек "Барабашово", который является одним из крупнейших рынков Украины, а в сети появилась запись с беспилотника, на которой видно строительство.Позже выяснилось, что в планах городских властей – снос полутора тысяч павильонов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков барабашово слезоточивый газ пиротехника столкновения

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глава Харьковской ОГА рассказал, оставят ли эвакуированных из Уханя в Харькове
Глава Харьковской ОГА рассказал, оставят ли эвакуированных из Уханя в ХарьковеХарьков
Украинцев из Уханя разместят в Харьковской области – СМИ
Украинцев из Уханя разместят в Харьковской области – СМИХарьков
"Начали сильно паниковать": выживший под Харьковом мальчик рассказал, как погибли его друзья (видео)Харьков
Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)
Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)Другие регионы
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погиблиХарьков
Харьков накрыл сильный туман: в аэропорту задерживают и отменяют рейсы
Харьков накрыл сильный туман: в аэропорту задерживают и отменяют рейсыХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...