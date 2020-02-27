Столкновения на "Барабашово": в ход шли пиротехника и слезоточивый газ

Во время столкновений на харьковском рынке "Барабашово", которые произошли между торговцами и сотрудниками охранного агентства, применялась пиротехника и слезоточивый газ.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на место происшествия, в помощь нарядам стражей порядка, были направлены следственно-оперативные группы, спецназовцы и специалисты-взрывотехники.

"На территории рынка произошли стычки между частными предпринимателями и охранным агентством. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что происшествие случилось на въезде в "Барабашово", через который хотят проложить новую дорогу, чтобы соединить "спальный" район Салтовка с центром города.

При этом в харьковской мэрии заявили о готовности к сносу некоторых торговых точек "Барабашово", который является одним из крупнейших рынков Украины, а в сети появилась запись с беспилотника, на которой видно строительство.Позже выяснилось, что в планах городских властей – снос полутора тысяч павильонов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться