Страшная гибель ребенка в Харьковской области: что сделали с ротвейлером

Хозяева собаки отказались от помощи полицейских и сами "наказали" животное

/ Фото: Нацполиция

После трагедии в Харьковской области, где ротвейлер вырвался из вольера и загрыз четырехлетнего мальчика, было решено усыпить животное.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, копы выяснили, что пес вырвался из вольера и набросился на сына хозяев дома.

"Собаку было решено усыпить. Мы были готовы соблюсти все необходимые процедуры, но хозяева ротвейлера сами вызвали на дом ветеринара и усыпили пса", – рассказали в ведомстве, сообщает издание 057.ua.

В настоящее время продолжается следствие по факту этой трагедии, информация об инциденте занесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области произошли два нападения бродячих собак на людей, в результате которых пострадали юноша и маленькая девочка. На юношу собака напала в районе бывшего завода „Дормаш": его, с рваной раной на плече, госпитализировали в больницу. А на Лисках бездомная собака укусила за ногу семилетнюю девочку.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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