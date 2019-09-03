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Страшная находка на свалке: харьковские копы задержали подозреваемого в убийстве женщины

3 сентября, 11:35

Погибшей оказалась 40-летняя женщина

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Полиция в Харьковской области задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины, тело которой было обнаружено на местной свалке.

Как сообщили журналисты местного телеканала "Сигма" со ссылкой на руководителя местной полиции Николая Пономаря, подозреваемый был оперативно задержан – им оказался 54-летний ранее судимый мужчина.

Стоит добавить, что в пресс-службе областного управления Нацполиции официального подтверждения этой информации пока не дали.

Напомним, тело погибшей было обнаружено на мусорной свалке в городе Лозовая утром 2 сентября, когда мусоровоз выгружал бытовые отходы. Погибшей оказалась 40-летняя местная жительница.

В ходе предварительного осмотра эксперты обнаружили на трупе телесные повреждения и резаную рану в области шеи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

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