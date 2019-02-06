Страшное ДТП на Сумской: стало известно, какие сроки грозят Зайцевой и Дронову

Прокуроры запросили обвиняемым максимальный срок заключения

В Харькове продлили арест Зайцевой и Дронову. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Страшное ДТП на Сумской: стало известно, какие сроки грозят Зайцевой и Дронову Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b15/a56/5c5b15a5627da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b15/a56/5c5b15a5627da.jpg 2019-02-06T20:05:00+02:00 Харьков Прокуроры запросили обвиняемым максимальный срок заключения

В ходе заседания суда в Харькове по делу о страшном ДТП на Сумской, где погибли шесть человек, начались дебаты. Первыми выступили прокуроры, которые потребовали для обвиняемых наказания в виде 10 лет тюрьмы.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда, в прокурор Максим Блохин выразил соболезнования родственникам погибших и потерпевших, а также подробно описал события того вечера согласно показаний обвиняемых и свидетелей.

Обвинитель поименно перечислил всех погибших и потерпевших, а также зачитал подробное описание диагнозов, которые люди получили в этой страшной аварии. Многие слушатели, собравшиеся в суде, в том числе пострадавшие и журналисты, не смогли сдержать слез.

"Не эта судебная инстанция, даже не апелляционное звено и не Верховный Суд, их еще ждет суд Божий, на котором придется понести ответственность за все. Как государственный обвинитель сегодня я выступаю не только от имени государства и всех присутствующих в зале суда, потерпевших, которые требуют строгого наказания, но и от имени тех, кто уже никогда не будет рядом со своими близкими, тех, кого обвиняемые своими действиями лишили жизни", – заявил он.

По словам прокурора, "никакой приговор суда, каким бы не был строгим, не вернет родителям их детей и не уменьшит горе, которое пришло к ним домой".

"На основании выложенного прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью 3 ст.286 Криминального кодекса Украины и назначить каждому наказание в виде лишения воли сроком на 10 лет с лишением права вождения транспорта сроком на три года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полной мере", – подчеркнул обвинитель.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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