Страшное ДТП на Сумской: Верховный суд принял жалобу Зайцевой на приговор

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Верховный суд принял к рассмотрению после поправок кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Укринформ.

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", – отметила Матвеева.

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По ее словам, жалоба адвоката Зайцевой, ранее возвращенная ей на доработку по формальным признакам, сейчас признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.

"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд потребовал от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязанностях", - пояснила адвокат.

Она добавила, что участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней со дня получения копии решения.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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