Страшное ДТП на Сумской: Верховный суд принял жалобу Зайцевой на приговор

Верховный суд принял к рассмотрению после поправок кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года.
Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Укринформ.
"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", – отметила Матвеева.
По ее словам, жалоба адвоката Зайцевой, ранее возвращенная ей на доработку по формальным признакам, сейчас признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.
Она добавила, что участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней со дня получения копии решения.
Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк