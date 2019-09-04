Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колонию

Зайцева и Дронов в зале суда. Фото: Т. Ерохина

Виновницу смертельного ДТП на Сумской в Харькове Елену Зайцеву, которую приговорили к 10 годам заключения, этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области. Об этом сообщает "МедиаПорт".

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Зайцеву отправили отбывать наказание в Покровский исправительный центр №79 2-го сентября.

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Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

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Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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