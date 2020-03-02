Страшное ДТП под Харьковом: легковушка превратилась в груду металла, четверо погибших (фото)

В Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел 2 марта в 5:50 на трассе Чугуев – Меловое на въезде в город Купянск. Там столкнулись автомобиль КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos.

"В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в центре Харькова недалеко от места, где произошла страшная авария с участием Елены Зайцевой и погибли шесть человек, водитель BMW устроил дерзкий "дрифт". Появилось видео с камер наблюдения.

Кроме того, в 2019 году в Украине зафиксировали 160 675 ДТП . В результате этих аварий погибло 3454 человека. По сравнению с 2018 годом, показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

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