Страшное ДТП в центре Харькова: мужу погибшей отказали в праве на компенсацию

Сегодня, 16:33

В ходе судебного заседания стало известно о поисках ключевого свидетеля

Фото: Т. Ерохина
Фото: Т. Ерохина

Мужу погибшей Натальи Умаевой, которая погибла в результате крупной аварии в центре Харькова, отказали в праве требовать компенсации от фигурантов дела. Об этом сообщает NewsRoom.

По словам судьи Виктор Попрас, который ведет дело, ходатайство вдовца поступило 12 сентября, однако ранее все стороны процесса согласились с тем, что подавать документы нужно было еще во время досудебного следствия, и сейчас сроки подачи гражданского иска пропущены, а потому мужчине было отказано в его просьбе.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что следователи отправили запрос в Госпогранслужбу Украины, чтобы узнать, пересекала ли рубежи Украины нарколог Елена Федирко, которая является одним из ключевых свидетелей по этому делу.

Также силовики обратились в городской "Жилкомсервис", чтобы узнать, оплачивает ли пропавший свидетель коммунальные услуги и квартирную плату. 

Напомним, ранее харьковчан возмутило то, что одного из фигурантов дела, Еленеу Зайцеву, видели за пределами СИЗО на территории Центральной клинической больницы №5, а в целом она покидала пределы учреждения 29 раз.

Как известно, 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.
Харьков, зайцева, компенсация, нарколог, ДТП в Харькове

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Источник:

"Сегодня"

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