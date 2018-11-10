Страшное ДТП в центре Харькова: опубликованы результаты повторной экспертизы

В сети появились данные о результатах дополнительной экспертизы по делу о резонансном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек. Документы были опубликованы Евгением Мельниченко, адвокатом подсудимой Елены Зайцевой, на его странице в Facebook.

Как видно из опубликованных выдержек исследования, эксперты графически отобразили границы перекрестка и определили, где должен был остановиться автомобиль Дронова и каким светофором он должен был руководствоваться. В исследовании говорится, что он должен был остановиться перед основным светофором.

"Таким образом, согласно требованиям пункта 8.10 Правил дорожного движения Украины, при отсутствии дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) и дорожного знака 5.62 "Место остановки" водитель Дронов Г. А. должен был остановить управляемый им автомобиль Volkswagen-Touareg перед уровнем расположения основного светофора (СТ6), который установлен перед перекрестком проезжих частей справа, относительно направления его движения, чтобы иметь возможность видеть сигналы этого светофора", – говорится в документе.

Также эксперты заключили, что уровень расположения основного светофора (СТ6), перед которым должен был остановиться Дронов, при включении по его направлению сигнала светофора, который запрещает движение, обозначен линией А-А.

"Это обстоятельство связано с тем, что остановка таким образом не будет мешать другим транспортным средствам пересекать перекресток, также водители из этого положения могут видеть четко сигналы светофора, расположенного справа и впереди от него, что позволит своевременно отреагировать на смену сигнала светофора и выехать на перекресток на сигнал светофора, который позволяет движение", – указано в документе.

Кроме того, эксперты определили, что машина Дронова находилась в границах перекрестка.

"Согласно техническим характеристикам автомобиля Volkswagen Touareg, его передний свес составляет 0,9 м (926 мм), поэтому, с учетом графически изображенной ближней границы перекрестка относительно направления движения автомобиля Volkswagen Touareg следует прийти к выводу, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg Дронов Г. А. при включении для его направления сигнала светофора, который запрещает движение, остановился уже за уровнем места расположения светофора, установленного справа относительно направления его движения, находясь передней частью в границах перекрестка", – подчеркнули исследователи.







Как заявил адвокат Зайцевой, "дополнительная экспертиза подтвердила то, что Дронов был на перекрестке на желтый, стартовал на желтый, иначе бы просто не смог бы доехать до места столкновения за одну секунду зеленого сигнала в его направлении, будь он за границей перекрестка".

Стоит отметить, что о проведении экспертизы просил Сергей Перепелица, защитник другого фигуранта дела – Геннадия Дронова. При этом он просил поручить исследования специалистам из Одессы, однако суд снова доверил его Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз имени Бокариуса, результаты специалистов которого и ставил под сомнение адвокат.

Исследование было передано в суд 1 ноября, и журналисты надеялись узнать о его результатах еще во время прошлого заседания, 7 ноября, однако защитники Дронова не успели ознакомиться с выводами и потому оглашение было перенесено на 13 ноября. В свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры отметила, что полученные результаты дублируют предыдущие. Это же подтверждают и фото документов, опубликованных адвокатом Зайцевой.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.